شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: افتتاح محطة قطارات بشتيل قبلة حياة جديدة لأبناء الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، وعدد من خطوط السكك الحديدية ومحاور النقل والطرق، مؤكدًا أن هذه الافتتاحات تسهم في إحياء المناطق النائية في جميع أنحاء الوطن، وتعمل على ربط جميع المحافظات ببعضها البعض.

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن محطة قطارات صعيد مصر، هي محطة «تبادلية بين الركاب والبضائع وتربط القاهرة بـ محافظة أسوان، وتبلغ طاقتها الاستيعابية للركاب 250 ألف راكب يوميًا، بما يُسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة بينها، هذا بالإضافة إلى أن مبنى المحطة يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية بما يضمن طاقة اقتصادية جديدة وفرص عمل مضمونة بالمئات لأبناء الصعيد، وتساهم في دعم خطة الدولة بالسير على طريق التنمية.

وأكد سوس، أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود القيادة السياسية والدولة المصرية لعلاج مشكلات التكدس المروري، والاستفادة من التطور العالمي والتكنولوجيا في توفير خدمات المواطنين، وتيسير أمور حياتهم المختلفة، حيث التنقل وشحن البضائع والتجارة، التي تعود بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية للوطن، بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هذه الافتتاحات تمثل قبلة حياة جديدة لمصر وخاصة أبناء الصعيد، لتوفير خدماتهم ومتطلباتهم الحياتية، في إطار رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية وبناء مستقبل أفضل للمصريين، وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ودعمهم بالمشروعات التي تمكنهم من حياة أفضل وتضمن لهم فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية.

ولفت النائب سامي سوس إلى أن الربط بين أنحاء الجمهورية بسلاسة ويُسر يأتي على أولويات القيادة السياسية التي وجهت بضرورة الإنفاق الكبير على قطاع النقل باعتباره قطاعًا حيويًا يمثل عصب الحياة وبوابة الحضارة والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وهي ثوابت في إدارة عمل الدولة المصرية كما أكد الرئيس السيسي الذي أشار إلى حجم الإنفاق الذي تحملته الدولة المصرية لدعم قطاع النقل بعد سنوات من الإهمال.