شرم الشيخ تشعل حماس الشباب.. معسكر رياضي يهدف لبناء شخصية قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات معسكر "الرياضة من أجل التنمية" بمركز التنمية الشبابية فى مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 100 شاب وفتاة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة لتأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، واجتماعيًا.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المعسكر بهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الرياضية، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبات العملية، مؤكدًا أنه يُشرف على المعسكر مجموعة من المدربين المحترفين الذين يسعون لتطوير قدرات المشاركين، وتحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحية.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح اليوم، إلى تنفيذ العديد من الانشطة الرياضة بكافة مدن المحافظة تزامنًا مع فعاليات مبادرة "بداية، حيث نفذ مركز التنمية الشبابية بمدينة رأس سدر، لقاءً رياضيًا في خماسي لكرة القدم للبنين و البنات، وذلك ضمن خطة نشاط المركز، واحتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.