تيننتي: اليونيفيل رفضت إخلاء مواقعها في جنوب لبنان بطلب إسرائيلي

اشار المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في مقابلة مع "فرانس برس"، الى ان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" رفضت الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات شمالاً داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش الإسرائيلي الذي استهدفها مذاك مرات عدة.

ولفت تيننتي الى ان "الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء بعض مواقعنا على الخط الأزرق وحتى على بعد خمسة كيلومترات من الخط الأزرق ... ولكن كان هناك قرار بالإجماع بالبقاء، لأنه من المهم أن يظل علم الأمم المتحدة يرفرف عالياً" في جنوب لبنان حيث يبلغ عديد القوة الأممية قرابة 10 آلاف جندي.