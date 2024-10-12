شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: افتتاح محطة قطارات الصعيد نقلة نوعية هائلة فى منظومة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، والتي تتميز بمجموعة من الخصائص والمواصفات العالمية التي تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للتنمية والنمو والإزدهار، مشيرًا إلى أن مواصفات المحطة دليل على التطور الكبير الذي تشهده حاليًا منظومة السكك الحديدية.

وأوضح حسّان في بيان له اليوم، أن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، لديها من المميزات والإمكانيات التي تضعها في مصاف المحطات العالمية والتي ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، واصفًا إياها بـ فخر الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن المحطة تمثل نقلة نوعية هائلة في منظومة محطات السكك الحديدية، خاصة وأن إجمالي مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا، وتشتمل على مبنى رئيسي بإجمالي مساحة بنائية 112.000 متر مربع وملحقات من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة، وفنادق ومطاعم ومولات وتجهيزات كبيرة ومتطورة تواكب التطور العالمي لمنظومة السكك الحديدية.

وأضاف أمين عام حزب مصر أكتوبر في الجيزة، أن وجود المحطة يُسهم في توفير أكثر من 8000 فرصة عمل، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويقدم خدمات جليلة لأهالي الصعيد، بما يؤكد أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي قطاع الصعيد في مصر اهتمامًا كبيرًا، وتسعى جاهدة على توفير كافة الخدمات التي تضمن حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل لأبنائه في شتى المجالات المختلفة.

وأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن هذه الجهود التي تعكف عليها الدولة المصرية، والاهتمام الكبير والخاص الذي تحظى به سكك حديد مصر، يُسهم في ربط جميع القطاعات البحرية والقبلية والشمال والجنوب والغرب والشرق ببعضها البعض، الأمر الذي يساعد على تسريع وتيرة التنمية، منوهًا بأن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر يتزامع مع تشغيل خط السكة الحديد الذي يصل إلى مدينة رفح المصرية بعد توقف دام نحو 57 عام تقريبًا، وكذلك افتتاح خط سكة حديد " كفر داود - السادات " بعد توقف دام لسنوات، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على تعزيز جهود التنمية والتعمير في المنطقة دعمًا للقوة الاقتصادية وقوة الأمن القومي للبلاد.