ما الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الألكترونية الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية عبر السطور التالية:

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في القضايا التي ترفعها الدول ضد بعضها فقط.

وتتمثل مهمتها الأساسية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول استناداً إلى أحكام القانون الدولي. كما تقدم المحكمة آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي تُحال إليها من قِبل أجهزة الأمم المتحدة، مثل الجمعية العامة ومجلس الأمن، اللذين يمكنهما طرح أسئلة قانونية تتعلق بأي مسألة.

إلى جانب ذلك، يمكن لبعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة طلب آراء استشارية من المحكمة في نطاق عملها المحدود. على سبيل المثال، قد تطلب منظمة الصحة العالمية رأياً قانونياً حول مشروعية الأسلحة النووية نظراً لتأثيرها على الصحة، وفقاً لما أشار إليه الدكتور جيمس ديفاني.

أما المحكمة الجنائية الدولية، فاختصاصها يختلف، إذ أنها تحاكم الأفراد وليس الدول، في قضايا مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان.