شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: افتتاح خط سكك حديد الفردان - بئر العبد يتسق مع جهود الدولة لإحداث طفرة تنموية فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالافتتاحات الجديدة في قطاع السكك الحديدية، مؤكدا أن افتتاح خط سكك حديد الفردان – بئر العبد بعد توقف دام لحوالي 50 عاماً، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على إحداث تنمية شاملة داخل سيناء، من خلال ربطها بجميع محافظات مصر، الأمر الذي يعزز حركة التجارة والصناعة داخل سيناء فضلا عن ربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة.

وأشار "محسب"، إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي توجيه رسالة إلى أهالي سيناء بأن الدولة حريصة علي إحداث طفرة تنموية داخل سيناء من أجلهم، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري عامة والسيناوي بشكل خاص والعمل علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم، محملا إياهم مسئولية الحفاظ علي كل ذرة رمل داخل سيناء.

وقال عضو مجلس النواب، إن افتتاح افتتاح محطة قطارات بشتيل الجديدة أيضا يُعد نقلة نوعية في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير قطاع النقل والبنية التحتية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أنها تعزز ربط محافظات القاهرة الكبرى بمحافظات الصعيد، مما سيسهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس وتقليل الزحام المروري داخل العاصمة.

وأوضح "محسب"، أن محطة قطارات صعيد مصر تُعد من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، لتصبح بذلك مزارا بجانب كونها محطة فضلا عن وجود الهرم الزجاجي الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 مترا وبه 4 مسلات من الداخل، مثمنا الطراز المعماري للمحطة التي تتميز بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، منوها إلي أن حرصا علي مراعاة الشكل الجمالي تم تطوير المنطقة المحيطة علي نفس الطراز الخاص بالمحطة.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية ما تقوم به الدولة من جهود لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي نمر بها، مؤكدا أن هذه المشروعات ستساهم في تعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز التنمية اقتصادية.