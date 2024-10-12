شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: افتتاح محطة بشتيل يعكس رؤية الدولة فى تطوير البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة قطارات بشتيل الجديدة، يعد إنجازًا كبيرًا يعكس رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية للنقل في مصر في ظل مجهودات مضنية وكبيرة لتحسين جودة خدمات النقل والمواصلات تبذلها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية غير المسبوقة على كافة الأصعدة في كل المجالات، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو صاحب أعظم مسيرة تنمية في العصر الحديث.

أوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن محطة بشتيل الجديدة واحدة من أكبر المحطات على مستوى المنطقة، حيث تم تصميمها لتكون نقطة انطلاق رئيسية تربط بين مختلف الشبكات السككية، مشيرة إلى أن المحطة ستساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام والتكدس في ميدان ومحطة رمسيس، الذي لطالما عانى من ضغط كبير بسبب الكثافة السكانية العالية وزيادة أعداد الركاب. ولفتت إلى أن المحطة ستعمل على تسهيل حركة النقل بين القاهرة والمدن الأخرى، مما يساهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين تجربة الركاب.

وأشارت مديح إلي أن محطة قطارات صعيد مصر لا يتوقف دورها عن كونها إنشاء معماري ضخم ونقلة فاصلة في تاريخ السكك الحديدية في مصر بل لها عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث ستمكن المحطة الجديدة من خلق حوالي 7500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس التأثير الإيجابي للمشروع على الاقتصاد المحلي، مؤكدة أنها ستسهم في تشجيع الاستثمار في المنطقة المحيطة، مما يزيد من فرص التنمية الاقتصادية.

وشددت مديح على أن افتتاح محطة بشتيل يمثل جزءًا من رؤية شاملة للنهوض بقطاع النقل في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية في مجال النقل والمواصلات، مؤكدة أن محطة قطارات بشتيل الجديدة ليست مجرد مشروع بنية تحتية، بل هي خطوة استباقية نحو بناء مستقبل أفضل للمصريين، لافتة أن هذا الإنجاز يجسد التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين، ويعكس روح التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.