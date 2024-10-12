شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر آخرى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر آخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وجاء فى القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر آخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم .

وتابع: تقرر أن يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن وأن يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة وتحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها وأن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 12/10/2024