ماكينات آلية لشراء الطعام.. 100 صورة لمحطة بشتيل بعد افتتاحها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، إلى جانب عدد من مشروعات النقل الأخرى التي تشمل مجالات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والطرق، ومحاور النيل، والكباري فوق المزلقانات والعُلوية.

وبلغ عدد المشروعات التي تم افتتاحها 20 مشروعًا، من بينها 8 مشروعات تم افتتاحها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكانت كالتالي:

محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل.

إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان/بئر العبد.

إنشاء خط سكة حديد كفرداوود/السادات.

تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف - أسيوط.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

إنشاء محور بديل لخزان أسوان على النيل.

إنشاء محور الزقازيق/السنبلاوين.

تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات.

تطوير وازدواج طريق أسيوط/قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي.

تطوير وازدواج طريق دهب/نويبع.

تطوير وازدواج طريق الفردان/الصالحية.

افتتاح 6 كباري أعلى المزلقانات في عدة محافظات.

افتتاح 3 كباري علوية على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في محافظة البحيرة.



وخلال الافتتاح، قدم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عرضًا لتاريخ إنشاء السكك الحديدية في مصر منذ عام 1851 في عهد الخديوي عباس الأول، وتناول تفاصيل خطط تطوير السكك الحديدية، التي تشمل خمسة محاور: الوحدات المتحركة، البنية الأساسية، نظم الإشارات، تطوير الورش، والعنصر البشري.

وتم استعراض الجهود المبذولة لتوسيع شبكة النقل في مصر، بما في ذلك تحديث المحطات وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لتلبية احتياجات النمو السكاني.

كما تم التأكيد على أهمية المحطة الجديدة في بشتيل لتخفيف الضغط على محطة رمسيس، وتحسين خدمات النقل لتواكب المعايير العالمية.

وتضم المحطة في بشتيل عدة مرافق حديثة، بما في ذلك 11 رصيفًا، ومول تجاري، وجراج متعدد الطوابق، وورش صيانة مجهزة بأحدث التقنيات، ما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.