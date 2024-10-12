كامل الوزير: زي ما عملنا في السكة الحديد هنعمل في الصناعة ومش هنستورد تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن إنشاء 6 مصانع للفلنكات مملوكة لشركات وطنية مصرية، منها 4 مصانع مخصصة لخدمة القطار الكهربائي السريع نظرًا لاختلاف مواصفاته عن باقي الشبكة.



وأوضح الوزير أن مصر استوردت وحدات متحركة بقيمة 2.6 مليار دولار في الفترة الماضية، ولكن مع بدء تشغيل هذه المصانع، سيتم التوقف عن استيراد هذه الوحدات.



كما أشار إلى أن مصر استوردت سلعًا بقيمة 45.7 مليار دولار، شملت سيارات وجرارات وأتوبيسات، إضافةً إلى 8.7 مليار دولار للهواتف المحمولة، و5.6 مليار دولار لأصناف متنوعة مثل الألبان، الأثاث الفاخر، والأواني الخزفية.



وأكد الوزير أن الهدف هو تصنيع هذه المنتجات محليًا لتلبية الاحتياجات الوطنية، مشيرًا إلى أنه "كما فعلنا في السكة الحديد، سنوفر كل الاحتياجات في مجال الصناعة، ولن نستورد هذه المنتجات مرة أخرى".

