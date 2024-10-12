هوكشتاين اتصل بميقاتي وبحثا سبل التوصل الى وقف اطلاق النار

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وتناول البحث سبل التوصل الى وقف اطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة الى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701.

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