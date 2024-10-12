ميقاتي التقى قاليباف: أولوياتنا وقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، أن "أولوياتنا وقف إطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه".

وشدد ميقاتي على "التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، واجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والامم المتحدة للضغط على اسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً".