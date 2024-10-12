نقلت شبكة "سي إن إن" عن مدير مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد، تأكيده انه استقبلنا أكثر من 100 جندي في الأيام الأولى للعملية في لبنان. واضاف :"تدفق مستمر للجنود المصابين منذ بدء العملية البرية في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن" عن مدير مستشفى زيف الإسرائيلي في صفد: استقبلنا أكثر من 100 جندي في الأيام الأولى للعملية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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