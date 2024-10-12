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تعديل مواعيد رحلات لطيران الشرق الأوسط بين 14 و20 الحالي

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تعديل مواعيد بعض رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 14 الى 20 تشرين الأول 2024 وذلك لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج، أما بقية الرحلات فتبقى على حالها.

الرحلات المعدلة هي وفق التالي:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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