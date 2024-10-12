تعديل مواعيد رحلات لطيران الشرق الأوسط بين 14 و20 الحالي

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تعديل مواعيد بعض رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 14 الى 20 تشرين الأول 2024 وذلك لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج، أما بقية الرحلات فتبقى على حالها. الرحلات المعدلة هي وفق التالي:

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