شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنآ: وصول قافلة "العودة إلى المدارس" إلى مدينة كوم أمبو بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة DP World الخيرية، وصلت قافلة "العودة إلى المدارس" في محطتها الرابعة إلى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وتأتي هذه المبادرة، التي انطلقت من محافظة الأقصر وتجوب ضفاف نهر النيل، استكمالاً لجهود التحالف الوطني في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، خاصة في المناطق الريفية. وقد تم توزيع آلاف الشنط المدرسية والمستلزمات التعليمية على الطلاب في محافظات الأقصر وأسوان، لتصل إلى أيدي أطفال كوم أمبو.

وتهدف مبادرة "العودة إلى المدارس" إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير فرص متساوية للتعلم لجميع الأطفال، وتعزيز دور المجتمع الأهلي في دعم التعليم.