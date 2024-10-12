شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعقد الملتقى الـ17 لمنظمات المجتمع المدنى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد غدا الأحد، المجلس القومى لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى 2024 تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى إنفاذ حقوق الإنسان"، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتى ذلك فى إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم فى إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل فى مجال حقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعى بحقوق كبار السن وذوى الإعاقة.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعى بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق فى المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوى الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية.

ويُشارك فى الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.

وسيتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعى بحقوق الإنسان، ما يسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها فى عام 2021.