خارجية مصر: وزيرا خارجية مصر وقطر اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، بأن وزيري خارجية مصر وقطر اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية. وتابعت :"اتفقا على ضرورة التزام جيش الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل".

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