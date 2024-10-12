قاليباف: أتيت الى لبنان بدعوة من بري ومن هنا سأنطلق الى جنيف لانقل معاناة الشعبين اللبناني والفلسطيني

وصل رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف الى مطار بيروت في زيارة الى لبنان يجري خلالها محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إضافة الى لقاء مع نواب ورؤساء احزاب.

وقال قاليباف من المطار، حيث كان في استقباله، ممثل رئيس مجلس النواب النائب محمد خواجة والنائبان حسن عز الدين وابراهيم الموسوي: "أتيت بدعوة بري وأنا احمل رسالة قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني للشعب اللبناني والمقاومة. كما كنا دائما الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته والحكومة اللبنانية. من هنا سأنطلق الى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني المظلومين".