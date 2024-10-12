سي إن إن عن مسؤول أميركي: واشنطن تواصل حث طهران على ضبط ردها إذا هاجمتها إسرائيل

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي تعليقا على مناقشات مجلس الوزراء الإسرائيلي، قوله انه "لا يمكننا معرفة إن كانوا صوتوا أم لا، و هناك تشكك في مستوى الشفافية بشأن ما تشاركه إسرائيل معنا".

واكد المسؤول الاميركي انه "لا نضع كثيرا من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية، وواشنطن تواصل حث طهران على ضبط ردها إذا هاجمتها إسرائيل"، مضيفا :"قطر تتحدث بانتظام مع الإيرانيين ولا نعرف ماذا ستفعل طهران".