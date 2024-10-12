صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل وسماع دوي انفجارات غرب طبريا بعد رشقة صاروخية من لبنان

افاد وسائل اعلام اسرائيلية عن "سماع دوي انفجارات غرب طبريا بعد رشقة صاروخية من لبنان". واعلن الجيش الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأوسط شمال إسرائيل.

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