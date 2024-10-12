خارجية إيران: الاعتداء الإسرائيلي على المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الإيراني على الحدود اللبنانية السورية جريمة حرب

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الاعتداء الإسرائيلي على المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر الإيراني على الحدود اللبنانية السورية جريمة حرب".

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