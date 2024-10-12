أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أت مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع ورصدوا الطيران المروحي للإخلاء.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: استهدفنا بقذائف الياسين دبابتي ميركافا وجرافة "دي 9" في حي الجنينة بمدينة رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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