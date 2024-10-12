شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يتبرع بـ 3 أجهزة غسيل كلوى بالفيوم بقيمة 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لتعزيز التماسك المجتمعي وتقديم الخدمات للمواطنين، قدمت مؤسسة الجارحي، تبرعاً بثلاثة أجهزة غسيل كلوي حديثة للجمعية الشرعية بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بقيمة إجمالية تقارب 2 مليون جنيه مصري.

يأتي هذا التبرع في إطار حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المناطق الأولى بالرعاية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

تهدف هذه المبادرة إلى:

تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالقرية وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وتخفيف العبء عليهم.

تعزيز دور المجتمع الأهلى في دعم الجهود الحكومية في مجال الرعاية الصحية.