"إن بي سي": إسرائيل لم تتخذ القرار النهائي بشأن موعد الرد على إيران وقد يكون خلال عطلة عيد الغفران

نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركيّة عن مسؤولين أميركيّين، إشارتهم إلى أنّ "إسرائيل ضيّقت خياراتها للرّدّ على إيران بضرب أهداف عسكرية ومنشآت للطّاقة"، مؤكّدةً أنّ "لا مؤشّرات على أنّ إسرائيل ستستهدف منشآت نوويّة إيرانيّة، أو تقوم بعمليّات اغتيال".

وأوضح المسؤولون أنّ "إسرائيل لم تتّخذ القرار النّهائي بعد بشأن كيفيّة وموعد الرّدّ على إيران، وقد يكون خلال عطلة عيد الغفران"، مشيرين إلى أنّ "واشنطن لا تعرف موعد الرّدّ، لكن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز بمجرّد إصدار الأوامر".