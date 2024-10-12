أشارت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، إلى أنّ "ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدّات الأحداث في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار".

كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان بحث مع ماكرون بمستجدات الأحداث بالمنطقة واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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