لفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ "وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن تحدّث مع رئيس مجلس النّواب اللّبناني نبيه بري، وشدّد على التزام الولايات المتّحدة بالتّوصّل إلى حلّ دبلوماسي دائم للصّراع عبر الخط الأزرق، ينفّذ قرار مجلس الأمن التّابع للأمم المتحدة رقم 1701".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الوزير شدّد على الدّور الرّئيسي الّذي ستلعبه مؤسّسات الدّولة في مرحلة ما بعد الصّراع، والحاجة لملء المنصب الرّئاسي الشّاغر من خلال وسائل ديمقراطيّة تعكس إرادة الشّعب اللّبناني، من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل".
وأوضحت الوزارة أنّ "بلينكن عبّر مجدّدًا عن قلقه الصّادق وتعازيه لخسارة أرواح المدنيّين ومعاناتهم، بما في ذلك حجم النّازحين داخليًّا. وشدّد على التزام الولايات المتّحدة بتلبية احتياجات لبنان الإنسانيّة، كما يتّضح من الإعلان الأخير عن تقديم ما يقرب من 157 مليون دولار من المساعدات الإنسانيّة للمتضرّرين من الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن أكد لبري التزام أميركا بتلبية احتياجات لبنان الإنسانية: لملء المنصب الرئاسي بوسائل ديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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