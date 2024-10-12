كشفت نائبة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، روزاريو موريلو، أنّ "الرّئيس أصدر تعليماته لوزارة الخارجيّة، بالامتثال لطلب البرلمان وقطع العلاقات الدّبلوماسيّة مع حكومة إسرائيل الفاشية ومرتبكة الإبادة الجماعيّة"، مشيرةً إلى أنّ مرسوم قطع العلاقات سيُنشر "في السّاعات المقبلة".
وكانت قد طلبت الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) في نيكاراغوا، من الحكومة النّظر في قطع العلاقات الدّبلوماسيّة مع "حكومة بنيامين نتانياهو الصّهيونيّة ومرتبكة الإبادة الجماعيّة، بسبب تصرّفات إسرائيل الوحشيّة والإجراميّة ضدّ الشّعب الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نيكاراغوا أمر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.