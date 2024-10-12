رئيس نيكاراغوا أمر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

كشفت نائبة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، روزاريو موريلو، أنّ "الرّئيس أصدر تعليماته لوزارة الخارجيّة، بالامتثال لطلب البرلمان وقطع العلاقات الدّبلوماسيّة مع حكومة إسرائيل الفاشية ومرتبكة الإبادة الجماعيّة"، مشيرةً إلى أنّ مرسوم قطع العلاقات سيُنشر "في السّاعات المقبلة".

وكانت قد طلبت الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) في نيكاراغوا، من الحكومة النّظر في قطع العلاقات الدّبلوماسيّة مع "حكومة بنيامين نتانياهو الصّهيونيّة ومرتبكة الإبادة الجماعيّة، بسبب تصرّفات إسرائيل الوحشيّة والإجراميّة ضدّ الشّعب الفلسطيني".