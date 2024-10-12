رئيس حزب الاتحاد يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب على إطلاق استراتيجيتها الجديدة

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق استراتيجيتها الجديدة لعام 2024 / 2025، والتى تعمل من أجل الانتشار السياسى والتفاعل الإيجابى مع المجتمع وزيادة الكوادر المؤهلة.

وقال "صقر"، فى بيان له اليوم، إن تنسيقية شباب الأحزاب كيان فاعل ومؤثر فى الحياة السياسية المصرية، يتمتع بتنوع لكل أطياف العمل السياسى فى مصر، وقد جاءت استراتيجيته الجديد مكملة لما حققه من مكتسبات كبيرة على المستوى السياسي.

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أنه رغم تلك المكتسبات التى حصلت عليها تنسيقية شباب الأحزاب، سواء على المستوى التشريعى أو التنفيذى، إلا أنها حريصة على التطوير من نفسها، ومن هنا جاءت فلسفة استراتيجيتها الجديدة.

ونوه بأن أهم يميز التنسيقية هو اختلاف التوجهات التى تضمها، والتى نجحت بصورة كبيرة فى إثراء الحياة السياسية، لافتًا إلى أن انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تلك القاعدة الوطنية أسهمت فى نجاحاتها غير المسبوقة وجعلت منها تجربة فريدة ينظر إليها بتقدير.