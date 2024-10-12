شكرا لقرائتكم خبر عن للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون لجميع الفئات العمرية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده في تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولكافة الفئات العمرية فقد رأينا اهتمامه بالأطفال والشباب وكبار السن أيضا لهم نصيب من باب الخير، حيث ظهر ذلك فى أكثر من خطوة لعل آخرها افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الثانية من دار عائشة حسنين لرعاية الأيتام في الفيوم.

شملت هذه المرحلة رفع كفاءة مبنى البنات وتزويده بأثاث كامل، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت تحسين البنية التحتية وتأثيث مبنى البنين.

وتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

وأكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية للأيتام، من خلال توفير بيئة معيشية مناسبة وخدمات صحية ذات جودة.

وأضاف عبد الفتاح أن المؤسسة تواصل جهودها التنموية المستدامة في محافظة الفيوم، حيث أعادت إعمار عدة قرى وأنشأت مركز استدامة لتنمية وتطوير المرأة الريفية في قرية دار السلام.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية. تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة. تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.