بعد تحولها للأسود.. رئيس مياه الشرب بالمنيا يكشف السبب الحقيقي وراء الواقعة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

قال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، إن السبب الرئيسي لسوء حالة المياه في خط قرية ماقوسة ومساكنها، اليوم الجمعة، وتحولها إلى اللون الأسود، يأتي نظراً لتغيير خط الطرد الارتوازي المؤدي للقرية.

أضاف السعيد لـ"الخليج 365"، أنه جرى التنبيه في مكبرات الصوت بجميع أنحاء منطقة مساكن ماقوسة قبل حدوث المشكلة، مشيراً إلى أن لون المياه الأسود جاء نتيجة تصافي الخط القديم قبل تركيب الخط الجديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه المنيا أنه في خلال ساعتين ستنتهي المشكلة تماماً وستعود المياه لطبيعتها دون أية مشكلات أخرى .

وكان العديد من أهالي مساكن قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، اشتكوا مساء الجمعة، من سوء حالة مياه الشرب، والتي تحول لونها إلى الأسود فجأة، لمدة 4 ساعات.

وفوجىء أهالي مساكن ماقوسة في تمام الخامسة عصراً بنزول المياه بلون غامق، ثم انقلب لونها للون الأسود، ليعتقد الجميع أن هناك أعمال صيانة تتم، ولكنهم فوجئوا باستمرار سوء المياه لمدة 4 ساعات متتالية من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً، إلى أن تم قطع المياه عقب تداول فيديوهات عديدة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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