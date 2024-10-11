كلاس: استهدافات العدو للجيش واليونيفيل والمدنيين والبلدات هي أعمال جرمية برسم المجتمع الدولي

أعرب وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، عن إدانته "الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني وارتقاء شهيدَين وإصابة ثلاثة جنود"، مقدّمًا التّعزية إلى "أهل وعائلات الأبطال الشّهداء وقيادة الجيش"، ومتمنّيًا الشّفاء العاجل للجرحى.

وشدّد في بيان، على أنّ "استهداف الجيش واليونيفيل، إضافةً إلى الاستهدافات التّدميريّة للبلدات وقتل المدنيّين وتهجير الأهالي منذ سنة، هي أعمال جرميّة موصوفة برسم المجتمع الدولي، الّذي عليه أن يسارع لردع العدو وإدانة اعتداءاته الجرميّة، والعمل على إنهاء الحرب وحماية المدنيّين".