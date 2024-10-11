سفير لبنان في السنغال زار وزيرة الخارجية وتأكيد موقف السنغال الداعم للبنان وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

اشارت سفارة لبنان في السنغال في بيان، الى ان "السفير سامي حداد زار وزيرة الخارجية السنغالية yacine fall، وبحث معها في الاوضاع الراهنة في لبنان والموقف اللبناني المتمثل بالمطالبة بوقف فوري للاعتداءات الاسرائيلية وتطبيق االقرار 1701".

وعبرت الوزيرة السنغالية بـ"إسم رئيس الجمهورية BASSIRO DIYOMAYE FAYE وبإسم رئيس الحكومة OUSMANE SONKO وكامل الحكومة السنغالية عن تعزية بلادها بالضحايا البريئة ومنهم من يحمل الجنسية السنغالية"، كما تمنت "الشفاء العاجل للجرحى".

عبّرت عن استنكار بلادها الشديد "للتدمير الشامل والهجمات الاجرامية التي تقوم بها اسرائيل في لبنان وغزة". وأكدت انها "ستعبر خلال اتصالاتها الخارجية وفي جميع المحافل الدولية، عن دعم بلادها ومساندتها للموقف اللبناني، وستؤكد على موقف السنغال الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

كما اشارت الى ان "الحكومة السنغالية بصدد التحضير لإجلاء رعاياها من لبنان وبينهم عدد كبير من اصول لبنانية او يحملون الجنسية اللبنانية".