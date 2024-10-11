"حزب الله": استهداف تحركات لجنود العدو بمحيط بليدا وعند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 7:00 من مساء اليوم الجمعة، تحرّكات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بليدا بقذائف المدفعيّة".

وذكر في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 9:00 من مساء اليوم، تحرّكات لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعيّة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".