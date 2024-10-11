"النشرة": غارات على النبطية والضهيرة وطيردبا وقانا وزوطر وشهداء بغارة على البيسارية

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الغربيّة، النبطية الفوقا، قانا، محيط مدرسة الراهبات ومحيط حديقة كسار الزعتر في النبطية، بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، وبلدة طيردبا في قضاء صور"، مشيرًا إلى "سقوط شهداء وجرحى من جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا في بلدة البيسارية".

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