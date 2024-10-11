نهرا طلب من أصحاب الاشتراكات بطرابلس تركيب عدادات للمشتركين والالتزام بالتسعيرة الرسمية

لفت محافظ لبنان الشّمالي رمزي نهرا، في قرار أصدره، إلى أنّ "عطفًا على الاجتماع الّذي عُقد في مكتبنا بناءً لطلب وزير الدّاخليّة والبلديّات في كتاب رقم 11354/2024 تاریخ 2024-9-17، الاطّلاع والإيعاز لمن يلزم وبالتّعاون مع مصلحة الاقتصاد في الشّمال و بلدية طرابلس،
أوّلًا: إبلاغ جميع أصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدّادات للمشتركين كافّة، والالتزام بالتّسعيرة الرّسميّة الصّادرة عن وزارة الطاقة والمياه خلال مهلة شهر من تاريخه، تحت طائلة الإقفال بالشّمع الأحمر للمولّدات المخالفة.
ثانيًا: عدم السّماح بتركيب أيّ مولذد جديد وتمديد شبكة خاصّة به، إلّا بعد الاستحصال على التّراخيص اللّازمة من الجهة الإداريّة".
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