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صبحي كابر: مش هفتح محل كباب في وصلة دهشور.. وهذه قيمة بيع مول الساحل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد المعلم صبحي كابر، أنه لم يبِع محله فاضي حيطان وأرضيات، كما زعم البعض، قائلًا:"أنا بعت مطعم صبحي كابر 3 أدوار و 3سينمات و10 شقق، منها 5 تجاري، إضافة إلى جراج يتسع لـ 93 باكية، ومول وسلم كهربائي، ودورين تجاريين، ودور إداري، و5 أسانسيرات".

وأضاف "كابر" في فيديو نشره على صفحة المطعم الرسمية: "أنا بعتلهم المحل بيكسب ولحد النهارده بيكسب، ومش بايع بالأرقام اللي سمعتوها لا في 300 و 500 مليون، أنا بايع محل بيكسب ولحد النهاردة معايا مبايعات المحل وكل دة هقدمه للضرائب أنا بدفع حق ربنا".

وقال "كابر": "أنا طول عمري بعمل خير ومش وحش، وكنت مانع النشر على النت، عشان فيه ناس كبيرة تدخلت لمنع إذاعة أي شيء على الإنترنت، والتزمت الصمت".

وأوضح: "أنا واخدها من الصفر من تحت الأرض طلعت 33 سنة شقيان أنا بدفع الضرائب وعمري ما أكلت حد".

وتابع: "أنا مش هفتح محل كباب في وصلة دهشور أنا هفتح جزارة، المحل مساحته 200 متر مينفعش أعمل فيه كباب وكفتة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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