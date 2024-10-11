رصاص الغدر.. شقيقان يخرجان لزيارة والدهما ويعودان جثثًا هامدة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

في مساء اليوم الجمعة، خرج "عمر" وشقيقه "أحمد"، من قرية الشيخ عيسى التابعة للعقال البحري بمركز البداري، في رحلة قصيرة إلى مركز شرطة البداري للاطمئنان على والدهما وعمهما المحتجزين على إثر مشاجرة؛ استقلا مركبة توك توك، وسارا في طريقهما عبر كوبري "المجموعة" على حدود القرية.

لكن ما كان يبدو كرحلة عادية تحول إلى مأساة مروعة، أثناء مرورهما على الكوبري، تعرضا لإطلاق نار كثيف نتيجة خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين، لم يكن لديهما فرصة للنجاة، فقد توفيا في الحال.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل الشقيقين وإصابة ابن عمهما بجروح خطيرة في الرأس، وجرى نقل جثتي "عمر" و"أحمد" إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، بينما نُقل المصاب إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج.

شهود العيان أكدوا أن الشقيقين كانا في طريقهما لزيارة والدهما وعمهما المحتجزين، وعند مرورهم على كوبري المجموعة، تعرضوا لإطلاق نار مفاجئ. قوات الأمن فرضت كردونات أمنية في المنطقة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتقديم الجناة للعدالة.

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