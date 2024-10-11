الإعلام السكاني يصل إلى 13930 مواطنًا في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت الدكتورة أميرة عبد القادر، مدير الإعلام السكاني بمديرية الصحة بجنوب سيناء، إن فرق الإعلام السكاني بالمديرية والإدارات الصحية المختلفة نجحت في تقديم خدمات التوعية لعدد 13930 مواطنًا بواقع 7327 أنثى و 6603 ذكور.

وأشار إلى أن الفرق الثابتة قامت بتنفيذ 541 ندوة تثقيفية، بينما نفذت الفرق المتحركة 715 ندوة، بإجمالي 1256 ندوة، وذلك خلال 70 يومًا من انطلاق مبادرة " 100 يوم صحة"، وبالتزامن مع فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبناءً على التكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة.

وأوضحت مدير الإعلام السكاني في تصريح اليوم، أن كافة المشاركين حريصين على التنويه عن خدمات المبادرات الرئاسية بالمنشآت الحكومية المختلفة، وبالمدارس الحكومية والخاصة، والمنشآت التعليمية التابعة للأزهر الشريف، وكذلك رياض الأطفال الحكومية والخاصة، وبالشوارع والميادين العامة، مؤكدين أن تلك المبادرات الرئاسية تقدم للمواطنين من خلال الفرق الطبية الثابتة بالمنشآت الصحية بكافة مدن المحافظة، ومن خلال الفرق المتحركة والعيادات المتنقلة وكذلك القوافل الطبية العلاجية.

وأشارت إلى أن تلك المبادرات تتضمن خدمات المستشفيات المختلفة، ووحدات الرعاية الأولية وطب الأسرة، وكذلك فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، و مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، و مبادرة رعاية كبار السن، ومبادرة علاج سوء التغذية بين أطفال المدارس.

وتابعت: إضافة إلى مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة دعم الصحة النفسية "صحتك سعادتك"، ومبادرة القضاء على فيروس سي، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الندوات التثقيفية والتوعوية للمواطنين عن المبادرات الرئاسية وكيفية الاستفادة منها.