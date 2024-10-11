امريكا توسع العقوبات على النفط والبتروكيماويات بإيران ردًا على الهجوم على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن توسيع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وذلك كجزء من الرد على الهجمات الأخيرة التي استهدفت إسرائيل ، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز الضغوط الاقتصادية على الحكومة الإيرانية.

وأوضح بيان وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف عددًا من الشركات والأفراد المرتبطين بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، حيث يُعتبر هذا القطاع من المصادر الرئيسية للعائدات المالية في البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تأتي في ظل استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حماية حلفائها، خصوصًا إسرائيل، من التهديدات المتزايدة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجيتها الشاملة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

كما دعت الوزارة الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذه الجهود من خلال فرض عقوبات مشابهة على إيران، معتبرة أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها طهران.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه العقوبات في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، التي تعاني بالفعل من عقوبات سابقة ومن ضغوط اقتصادية ناجمة عن النزاعات الإقليمية. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على بعثة "اليونيفيل" في لبنان

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة السفير الإسرائيلي في باريس على خلفية الهجوم الجديد الذي شنته القوات الإسرائيلية على مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، والمعروفة باسم "اليونيفيل".

وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي عن "قلقها العميق" بشأن القصف الذي استهدف قوات الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وأضاف البيان أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توضح موقفها، مما استدعى هذا الإجراء الدبلوماسي.

كما أكد البيان على أهمية حماية قوات الأمم المتحدة، مشددًا على أن هذا الالتزام ينطبق على جميع الأطراف في النزاعات. ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى احترام هذا الالتزام، مما يتيح لقوة "اليونيفيل" القيام بمهمتها بحرية.

في سياق متصل، شددت الخارجية الفرنسية على ضرورة "وقف إطلاق النار فورًا وعلى نحو دائم في لبنان"، لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوة "اليونيفيل" عن إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة في جنوب لبنان، حيث تم نقل أحدهما إلى المستشفى في صور. وأكدت القوة الدولية أن هذه الحوادث تعرض سلامة أفرادها للخطر الشديد، وهو ما يثير قلقًا بالغًا في سياق الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.