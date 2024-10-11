شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية بقرية فرج سالم بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت جمعية رعاية مرضى الكبد ، بإطلاق قافلة طبية شاملة بقرية فرج سالم بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك في إطار جهوده المستمرة لخدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

انطلقت القافلة صباح اليوم الساعة التاسعة، حيث تقدم خدماتها الطبية المجانية لجميع أهالي المنطقة. وتشتمل الخدمات التي تقدمها القافلة على:

الكشف الطبي الشامل بواسطة فريق طبي متخصص في مختلف التخصصات.

التحاليل الطبية والأشعة لتشخيص الحالات المرضية بدقة.

العلاج المجاني للأمراض التي يتم تشخيصها خلال القافلة.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي ينظمها جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية تحت مظلة التحالف الوطنى، والتي تهدف إلى الوصول إلى المناطق النائية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكانها.