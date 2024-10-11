شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قمة مصر وإريتريا والصومال أكدت الجهود المبذولة لضمان الاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن البيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، وما تضمنه من مواقف محددة يؤكد صلابة العلاقة بين الدول الثلاثة، ويؤكد حجم التوافق والتعاون المشترك.

وأكد الديب، أن البيان يؤكد أيضا الحرص الكبير بين البلدان الثلاثة على تعزيز التعاون المشترك من أجل الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي المنطقة، خاصة وأن البيان تضمن العديد من الرسائل المباشرة أبرزها قوة مصر في القارة الأفريقية، والعلاقة القوية مع كافة الدول، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المنطقة في قدرات مصر على كافة المستويات، وأن الدولة المصرية لها دور كبير في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الديب، إلى أن البيان الثلاثي المشترك يعكس أيضا حجم الجهود المبذولة لخلق مناخ مناسب وقوي للتنمية المشتركة والمستدامة، وتعزيز إمكانات مؤسسات الدول لمواجهة مختلف التحديات، ورفض أى تدخلات خارجية من شأنها زعزعة الاستقرار، ويكشف عن دراية الدول الثلاثة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الحالي.

ولفت النائب إبراهيم الديب، إلى أن البيان الثلاثي يعمل على أهمية القضاء على النزاعات الداخلية والخارجية، وضرورة الحفاظ على الأمن القومي الإقليمي، ودعم وحدة الصومال وحماية المصالح في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، وإقرار السلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، وكذلك إنهاء أزمة السودان وضمان أمنه واستقراره بشكل كامل، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدا من التنسيق والتفاهمات، للحفاظ على الأمن القومي الإفريقي.