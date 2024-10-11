"لحظة غضب تطوي صفحة حياة".. شاب يقتل شقيقه في الإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - الخليج 365:

لقى شاب فى محافظة الإسماعيلية، مصرعه على يد شقيقه، إثر خلافات عائلية بينهما، وذلك في قرية أبو بلح التابعة مركز ومدينة أبو صوير

وأكدت مصادر أن مشاجرة نشبت بين شقيقين في قرية أبو بلح بمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، وأن الضحية تعرض لإصابات في أنحاء متفرقة بجسده توفي على أثرها.

كانت الاجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد مقتل شاب على يد شقيقه خلال مشاجرة عائلية وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.