محافظ المنيا: جاهزون لبدء الموجة الثالثة لإزالة التعديات غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، جاهزية جميع مراكز المحافظة للبدء في الموجة 24 التي تنطلق غداً السبت وحتى 27 ديسمبر المقبل لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومن المقرر تنفيذ الموجة 24 على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأكد محافظ المنيا، أن المرحلة الأولى من هذه الموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية، من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكداً متابعة المستمرة من مركز السيطرة على مدار اليوم لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات.