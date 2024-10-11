زيلينسكي: المساعدات الألمانية "أنقذت آلاف الأرواح الأوكرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، المستشار الألماني أولاف شولتس على دعمه لبلاده ضد روسيا، فيما التقى الزعيمان في برلين.

وقال زيلينسكي في الاجتماع: "ساعدت ألمانيا بلادنا أكثر من الآخرين بأنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف:" هذه هي الحقيقة، وقد أنقذت آلاف الأرواح الأوكرانية، ومنحت مدننا وقرانا الحماية من الرعب الروسي".

وأشاد زيلينسكي بأنظمة دفاع صواريخ "ايريس-تي" جو /جو ودبابات"جيبارد" المضادة للطائرات وصواريخ باتريوت واصفا إياها بأنها لا تقدر بثمن.

وقال زيلينسكي، بعد أن عرض شولتس منح كييف مساعدات عسكرية بقيمة 4 .1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار) ،إن أوكرانيا تسعى إلى تحقيق سلام عادل.

وسيكشف زيلينسكي لشولتس تفاصيل خطته لتحقيق النصر خلال اجتماعهما في المستشارية في برلين.

وجاءت زيارة الرئيس الأوكراني في إطار جولة في أوروبا، بعد إلغاء قمة دولية هامة في قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا بسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم السفر للتعامل مع إعصار ميلتون.