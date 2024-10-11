اخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يحضر حفلًا مستقلًا سيارة أهداها له بوتين (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة -  حضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برفقة ابنته، أمس الخميس، حفلًا موسيقيًا ومأدبة للاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، في العاصمة بيونغ يانغ، في سيارة ليموزين من نوع ”أوروس“، التي يُفترض أنها نفس السيارة التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.


 ولفتت الوكالة إلى أنه في العاشر من أكتوبر، أقيم حفل موسيقي في مدرسة التدريب المركزية للحزب الكوري بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الحزب... وحضر الحفل الأمين العام للحزب ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون.

 

سيارة ليموزين من نوع أوروس:

 وظهر في الصور التي نشرتها الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الحفل برفقة ابنته في سيارة ليموزين من نوع ”أوروس“، التي يُفترض أنها نفس السيارة التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

e74c07c2b9.jpg
312c8798c9.jpg
35fdb7dd2a.jpg

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا