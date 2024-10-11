زيلينسكي: أرغب في انتهاء الحرب مع روسيا عام 2025

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه "يرغب في انتهاء الحرب مع روسيا عام 2025"، مؤكدا أنّ "المساعدات الغربية لكييف يجب ألا تنخفض في الأثناء".
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس "أرغب ألا تتخطّى الحرب العام المقبل 2025"، مضيفا "من المهم للغاية بالنسبة إلينا ألا تنخفض هذه المساعدات العام المقبل".
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