أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، خلال جولة له على المكان المستهدف في بيروت، انه "لم يكن هناك أي شخصية قيادية بالمكانين المستهدفين في العاصمة بيروت ونحن لا نأخذ السكان دروعاً بشرية".

كانت هذه تفاصيل خبر أمين شري: لم يكن هناك اي شخصية قيادية بالمكانين المستهدفين ولا نأخذ السكان دروعاً بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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