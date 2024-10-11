النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة كفرحمام وراشيا الفخار

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بغارة جديدة قبل قليل اطراف بلدة كفرحمام وراشيا الفخار في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا مستخدما في القصف القذائف الفوسفورية". ويتخوف الاهالي من حرائق قد يسببها هذا القصف في المنازل القريبة.

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