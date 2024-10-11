حزب الله: استهدفنا تجمعات العدو في رأس الناقورة ومستعمرة شوميرا بصلية صاروخية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 11-10-2024، تجمعات العدو الإسرائيلي في رأس الناقورة بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 11-10-2024، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية".