للمرة الثانية في مدينة مصرية.. تفاصيل استضافة الإسكندرية ليوم المدن العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تستعد مدينة الإسكندرية لاستضافة فعاليات يوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مدينة مصرية هذا الحدث الهام، بعد استضافة مدينة الأقصر له في عام 2021، مما يبرز دور مصر الريادي في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها.

وفقا لبيان الهيئة العامة للاستعلامات يعكس هذا الحدث التقدير الدولي للتجربة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدني، ولا سيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية.

وحددت الأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر يوماً عالمياً للمدن، لتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، ودفع التعاون بين البلدان لمواجهة تحديات التحضر والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة¹.

ويبرز يوم المدن العالمي الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في الدعوة إلى اتخاذ تدابير جريئة لمواجهة أزمة المناخ في المدن، من خلال تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة والأهداف الطموحة القابلة للتنفيذ التي يقترحها الشباب، واستكشاف السبل لتحويلها إلى أفعال ملموسة، واستغلال طاقة الشباب والتزامهم نحو بناء مدن مرنة ومستدامة للجميع.

ويُعد يوم المدن العالمي مناسبة سنوية لتعزيز التعاون الدولي، وتعظيم الفرص، والتصدي للتحديات الناتجة عن التوسع الحضري السريع، مثل تحديات الإسكان وتغير المناخ والوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والأمن.

ويُقام الاحتفال في مدينة مختلفة سنوياً، ويتمحور الموضوع العام لليوم العالمي للمدن حول "مدينة أفضل" أو "حياة أفضل"، مع اختيار موضوع مختلف كل عام. في عام 2021، كان الاحتفال في مدينة الأقصر تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية".